Бизнес-ассоциации озвучили ожидания от нового руководителя БЭБ

"Рассчитываем на то, что одним из приоритетов для новоназначенного руководителя БЭБ станет борьба с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров, в частности, табачных изделий. Особого внимания со стороны БЭБ заслуживают действующие схемы по импорту табачного сырья в промышленных масштабах через подставные компании, производства из соответствующего сырья немаркированной псевдо-экспортной и псевдо-Duty Free продукции или продукции с поддельными акцизными марками, а также массового оборота нелегальных жидкостей, используемых в электронных сигаретах", - отмечают в "Укртютюн".

Бизнес-сообщество ЕВА давно и последовательно выступало за перезагрузку Бюро экономической безопасности для повышения эффективности его работы и предупреждения коррупционных рисков.

"Бизнес рассчитывает, что в основе борьбы с экономическими преступлениями обновленного Бюро экономической безопасности будет именно аналитическая работа и конструктивное взаимодействие с налоговой и таможенной службами, а также представителями гражданского общества. По нашему убеждению, это позволит предотвращать неправомерное давление на добросовестных налогоплательщиков и избегать безосновательных уголовных расследований и, соответственно, репутационных рисков для добросовестного бизнеса", - сообщает Европейская Бизнес Ассоциация.

Обе ассоциации рассчитывают на сотрудничество в направлении борьбы с контрабандой, нелегальной торговлей, в частности в сфере подакцизных товаров, и другими теневыми схемами, которые искажают конкурентную среду для добросовестного бизнеса.

В частности, в "Укртютюн" напоминают, что табачная отрасль является бюджетообразующей. В 2024 году индустрией уплачено 135 млрд грн налогов, что составляет 6% от всех налоговых поступлений сводного бюджета (в том числе, 43% поступлений от уплаты акцизного налога со всех товаров подакцизной группы и 57% всех поступлений от уплаты розничного акциза).

Вместе с тем, по данным KANTAR Украина в апреле этого года доля тени выросла до 16,2% от общего объема табачного рынка, а налоговые недопоступления в бюджет прогнозируются на уровне более 25 млрд грн в год.