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Підсумки 2021 року: українці назвали головні події

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Україна, Середа 29 грудня 2021 15:48
Підсумки 2021 року: українці назвали головні події Фото: епідемія та вакцинація - серед головних подій року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2021 році одразу три події претендують на титул головної в Україні. Окрім пандемії коронавірусу (6,5%), опитані назвали 30-річчя незалежності (6,3%) та вакцинацію від коронавірусу (5,9%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Як зазначають соціологи, цього року опитані самі мали дати відповідь на відкрите запитання, тоді як у 2020-му вони обирали із запропонованого списку подій.

Відставку голови Верховної ради Дмитра Разумкова як подію року згадали 4,4% опитаних; для 3,8% подією року став "Вагнергейт", а 3,7% вважають, що це "закон про землю".

Загрозу вторгнення Росії визначили як подію року в Україні 3% опитаних, ще 2,8% назвали такою подією війну.

До переліку подій, що їх згадав понад 1% респондентів, увійшли: саміт "Кримська платформа" (1,7%), перемовини Байдена і Зеленського (1,7%), 1000 грн за вакцинацію (1,4%), "Велике будівництво" (1,4%), прес-конференція Зеленського (1,3%), "закон про олігархів" (1,3%), відставка Авакова (1%), будівництво доріг (1%).

При цьому 4,5% опитаних вважають, що таких подій взагалі не було, 25,8% - не змогли відповісти на відкрите запитання, а 6,8% - відмовилися відповідати взагалі.

Підсумки 2021 року: українці назвали головні події

Серед світових подій, які можна назвати "Подією року", опитані назвали: пандемію коронавірусу (12,1%), обрання нового канцлера Німеччини (6,6%), події в Афганістані, виведення військ США з Афганістану (6,5%), перемовини Путіна та Байдена (5,6%), вибори в США (4,8%), вакцинацію від коронавірусу (4,5%), ситуацію з біженцями на кордоні Білорусії та Польщі (2,5%), події в Білорусі (1,9%), загрозу вторгнення Росії (1,6%), перемовини Байдена і Зеленського (1,2%), війну (1,1%).

Водночас 26% опитаних не змогли відповісти на це запитання, 2,4% зазначили, що таких подій не було, а 6,8% - відмовилися відповідати на це запитання.

Підсумки 2021 року: українці назвали головні події

Дослідження проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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