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Беженцы из Украины могут претендовать на бюджетные места в государственных ВУЗах Латвии

Четверг 08 августа 2024 06:21
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Беженцы из Украины могут претендовать на бюджетные места в государственных ВУЗах Латвии Фото: иллюстрация студентов беженцев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Граждане Украины, имеющие статус международной защиты, могут претендовать на бюджетные места в государственных ВУЗах Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт латвийского омбудсмена.

В частности, офис омбудсмена ссылается на случай, когда гражданке Украины со статусом международной защиты было отказано в бюджетном месте в одном из университетов Латвии, который финансируется из государственных средств.

Ведомство отметило, что в этом конкретном случае украинка успешно сдала государственные централизованные экзамены и после окончания средней школы подала документы на поступление в ВУЗ. Однако это не дало ей права учится за счет государственного бюджета. Причиной отказа стало то, что выпускник является гражданкой Украины, то есть - иностранцем. Хотя на самом деле, она могла поступить на бюджетное место.

В связи с инцидентом, офис омбудсмена призвал ВУЗы подробно ознакомиться с действующий регулированием, прежде чем отказывать в возможности учиться за средства госбюджета.

Как отметил омбудсмен, "закон о высших учебных заведениях" предусматривает общее регулирования. Однако, в случаях с украинцами, имеющими статус международной защиты или которые не могут вернуться в свою страну, ВУЗы должны применять специальное положение - закон о поддержке гражданского населения Украины. Он предусматривает исключение из общего порядка, предусмотренного в законе ВУЗах.

Целью данного законодательного акта является оказание поддержки гражданским лицам Украины, которые покидают Украину или не могут вернуться в свою страну из-за войны, развязанной Россией.

Кроме того, этот закон предусматривает, что университеты и колледжи в пределах своего финансирования имеют право устанавливать скидки на обучения для граждан Украины. Также эти граждане имеют право претендовать на место обучения, финансируемого государством, посредством конкурсного отбора.

Ранее РБК-Украина сообщало, какие стипендиальные возможности обучения за границей предлагаются украинцам во Франции, США, Японии и Германии. В материале собрана подборка ВУЗов, а также указан размер стипендий и необходимые шаги и документы, чтобы поступить.

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