Біженці з України можуть претендувати на бюджетні місця у державних ВНЗ Латвії

Громадяни України, які мають статус міжнародного захисту, можуть претендувати на бюджетні місця у державних ВНЗ Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт латвійського омбудсмена.

Зокрема офіс омбудсмена посилається на випадок, коли громадянці України зі статусом міжнародного захисту було відмовлено в бюджетному місці в одному з університетів Латвії, який фінансується з державних коштів.

Відомство зазначило, що у цьому конкретному випадку українка успішно склала державні централізовані іспити і після закінчення середньої школи подала документи на вступ до ВНЗ. Однак це не дало їй права навчатись за рахунок державного бюджету. Причиною відмови стало те, що випускник є громадянкою України, тобто іноземцем. Хоча насправді вона могла вступити на бюджетне місце.

У зв'язку з інцидентом, офіс омбудсмена закликав ВНЗ докладно ознайомитися з чинним регулюванням, перш ніж відмовляти у можливості навчатися за кошти держбюджету.

Як зазначив омбудсмен, "закон про вищі навчальні заклади" передбачає загальне регулювання. Проте, у випадках з українцями, які мають статус міжнародного захисту або які не можуть повернутися до своєї країни, ВНЗ мають застосовувати спеціальний стан - закон про підтримку цивільного населення України. Він передбачає виняток із загального порядку, передбаченого у законі ВНЗ.

Метою цього законодавчого акту є надання підтримки цивільним особам України, які покидають Україну або не можуть повернутися до своєї країни через війну, розв'язану Росією.

Крім того, цей закон передбачає, що університети та коледжі у межах свого фінансування мають право встановлювати знижки на навчання для громадян України. Також ці громадяни мають право претендувати на місце навчання, яке фінансується державою, за допомогою конкурсного відбору.