Бойцы ВСУ продвинулись возле Бахмута: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

В публикации отмечается, что 3 февраля позиционные бои продолжались на линии Купянск-Кременная.

Российские и украинские источники утверждали, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска близ Синьковки и озера Лиман; юго-восточнее Купянска возле Ивановки, Крахмального, Табаевки, Новоселовского; северо-западнее Кременной у Тернов и Невского; к западу от Кременной возле Ямполевки; и юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Российские источники утверждали, что войска РФ усиливают авиаудары на Купянском направлении, и что 2 февраля сбросили более 10 планирующих бомб ФАБ-1500 на позиции ВСУ вблизи Ивановки и Кисловки.

2 февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что войска РФ почти вдвое сократили суточную скорость артиллерийского огня на Купянском и Лиманском направлениях из-за плохих погодных условий и других неопределенных обстоятельств.

3 февраля российские источники сообщили, что украинские войска якобы нанесли удар с Himars по пекарне в оккупированном Лисичанске Луганской области.

Операция №2 – Донецкая область

Украинские силы недавно немного продвинулись юго-западнее Бахмута.

Опубликованные 3 февраля кадры с геолокацией показывают, как элементы 85-й отдельной моторизованной бригады российских захватчиков наносят удары по бойцам ВСУ, действующим в лесистой местности восточнее Клещиевки (юго-западнее Бахмута), которая, по предварительным оценкам ISW, была под контролем оккупантов, что "свидетельствует о том, что украинские войска недавно восстановили позиции в этом районе".

Российский источник утверждал, что войска РФ продвигались по неопределенной дороге в направлении Ивановского (к западу от Бахмута) и якобы захватили новые высоты к северу и северо-западу от Клещиевки, а ВСУ отразили несколько позиций к северу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута).

При этом эксперты ISW не нашли визуальных доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Позиционные бои продолжались вблизи Богдановки, Клещиевки и Ивановском направлении. Представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш сообщил, что российское военное командование перебрасывает резервы на Бахмутское направление для прорыва украинских рубежей обороны к западу от Бахмута в направлении Времен Яр.

Российские источники утверждали 2 и 3 февраля, что войска РФ продвинулись к северу, югу и юго-западу от Авдеевки, но эксперты ISW не наблюдали визуальных доказательств этого.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на 1,5 километра вдоль песчаного карьера на северной окраине Авдеевки и на один километр у Опросного (юго-западнее Авдеевки).

Российские источники также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись восточнее ресторана "Царская охота" (южнее Авдеевки) и до 600 метров у Степного (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались возле Степного и в садоводстве к северу от Авдеевки; юго-западнее Авдеевки у Первомайского и Невельского; и на юго-восточной окраине Авдеевки.

Украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что российская группировка войск вокруг Авдеевки состоит из 6 бригад, 7 полков и 3 частей специального назначения и спецназа.

3 февраля позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Позиционные боевые действия продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки.

Российские источники утверждали, что подразделения российского 33-го мотострелкового полка якобы захватили позицию ВСУ вблизи Новомихайловки, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого.

"Южная ось"

3 февраля в районе границы Донецко-Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боевые действия.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы незначительно продвинулись от Приютного до Новодаровки (оба юго-западнее Великой Новоселки), хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств такого продвижения россиян.

3 февраля на западе Запорожской области продолжались ограниченные позиционные боевые действия. Украинские и российские источники сообщали о боях вблизи Работино, Вербового (восточнее Работино) и Луговского (к северо-востоку от Работино).

Российский "военкор" заявил, что украинские силы интенсивно используют беспилотники с осмотром от первого лица (FPV) вдоль дороги Очеретувато-Пологи, которая проходит юго-восточнее района Работино, и что это препятствует движению россиян вдоль этого маршрута.

Несколько российских блогеров предположили, что у войск РФ в этом районе нет достаточных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы эффективно противостоять использованию украинских беспилотников.

Украинские войска удерживали позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в условиях продолжения позиционных боев в этом районе 3 февраля.

Известный российский "военкор" рассказывал, что войска РФ пытаются проводить штурм в Крынках, поскольку ВСУ полностью контролируют воздушное пространство с помощью беспилотников. Также блогер говорил, что постоянные тактические передислокации и перемещения российских подразделений вблизи Крынок сильно усложняют связь между подразделениями, и что войска РФ в большинстве своем не понимают намерений командования и их задач в этом районе.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 77 боевых столкновений. Российские кафиры продолжают штурмы Авдеевки и близлежащих населенных пунктов Донецкой области.

По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, наступление российских войск на фронте не может продолжаться вечно. Уже сейчас врагу не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения.

Также сообщалось, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции военных на Купянском направлении и рассказал об обстановке.