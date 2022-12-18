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Бойцы терробороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета

Фото: тероборона сбила российскую ракету с трофейного пулемета (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы территориальной обороны сбили российскую ракету Х-101 с трофейного пулемета. Она упала недалеко от важного энергообъекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Защитники рассказывают, что во время последней ракетной атаки россиян они находились на боевом задании в километре от энергетического объекта. Вражескую ракету сбили с обычного пулемета Калашникова. После чего она упала, не долетев 400 метров до объекта энергетики.

"Кстати, "счастливый" пулемет, разбивший ракету ориентировочной стоимостью свыше 1 млн долларов - трофейный, его украинские защитники захватили во время боев на востоке", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска во время последней атаки выпустили по Украине 76 ракет, однако силы ПВО сбили около 60 враждебных целей.

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