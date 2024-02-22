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Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили вражеский "Муром-М": показали видео операции

Четверг 22 февраля 2024 14:54
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Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили вражеский "Муром-М": показали видео операции Фото: бойцы "Сталевого кордону" уничтожили вражеский "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы "Стального кордона" отработали FPV-дроном во вражеском "Мурому-М" в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Игоря Клименко.

По словам Клименко, в этому году это уже 13-й пораженный комплекс наблюдения на счету пограничников 15-го мобильного отряда.

Также он показал видео удара дроном по "глазам врага".

"Муром"

"Муром" - это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно выглядящее живую силу и технику.

Он оснащен оптической камерой с зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль за 8 км, а людей за 4 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 21 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 407 240 военных.

В том же числе на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 515 российских оккупантов и уничтожили 46 единиц вражеской техники, в частности:

  • 4 танка;
  • 14 ББМ и не только.

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