Бойцы ССО уничтожили "уникальную" пушку "МСТА-Б" со снарядами "Краснополь" под Бахмутом

Это еще одна успешная операция по поиску, идентификации цели и корректировке огня от тактической группы "Медоиды" 3-го отдельного полка ССО.

"В результате удачного взаимодействия операторов ССО и артиллерии Сил обороны, эта тщательно замаскированная цель была поражена на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Что известно о снарядах "Краснополь"

Снаряд "Краснополь" имеет реактивный двигатель и поражает бронированную цель с помощью лазерной наводки, позволяющей подсветить цель в зависимости от времени суток и ее размера на расстоянии до 20 км. Рыночная стоимость такого снаряда составляет 40 тысяч долларов.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.

При этом, как ранее сообщало РБК-Украина, Кремль выпустил по Украине уже более 2 тысяч дронов-камикадзе "Шахед". Это обошлось бюджету врага от 40 до 100 млн долларов, это средние пенсии 200-500 тысяч россиян.