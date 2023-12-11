Бойцы ССО уничтожили наблюдательный пункт россиян в оккупированных Олешках (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ССО ВС Украины в Telegram .

Как отмечают в ССО, исходя из перехваченного разговора оккупантов - те до сих пор шокированы атакой спецназовцев.

"С помощью ударных БпАК по враждебной цели было нанесено огневое поражение. КСП уничтожено до основания", - говорится в сообщении.

Известно, что при разведке в оккупированных Олешках операторы одного из подразделений ССО обнаружили командно-наблюдательный пункт (КСП) захватчиков.

Что известно о поселке Олешки

Поселок Олешки находится в российской оккупации с февраля 2022 года. В настоящее время населенный пункт фактически безлюден, в то время как войска РФ используют его в своих захватнических целях.



Стоит отметить, что при подрыве Каховской ГЭС поселок Олешки едва ли не больше всего пострадал от теракта россиян, откуда поступали первые сообщения о погибших.



Теперь же, согласно картам DeepState, от Олешек почти до Новой Каховки протянулась "серая зона".

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