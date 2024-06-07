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Бойцы ССО навели удар из HIMARS по расположению россиян на юге (видео)

Украина, Пятница 07 июня 2024 09:10
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Бойцы ССО навели удар из HIMARS по расположению россиян на юге (видео) Фото: бойцы ССО навели удар из HIMARS по расположению россиян на юге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные ударили по расположению окупантов на юге Украины. Удар HIMARS по "жирной" цели привел бойцы Сил спецопераций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

"Экипаж БПЛА 73 морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме живой силы противника были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника.

"По враждебной цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара российские военные понесли значительные потери", - добавили в ССО.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов по нескольким направлениям. В частности, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.

В частности, по данным Генштаба, Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта, количество боеприкосновений здесь за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в оборону ВСУ.

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