Бойцы ССО навели удар из HIMARS по расположению россиян на юге (видео)

Украинские военные ударили по расположению окупантов на юге Украины. Удар HIMARS по "жирной" цели привел бойцы Сил спецопераций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО .

"Экипаж БПЛА 73 морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружил место сосредоточения оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Кроме живой силы противника были зафиксированы блиндажи, наземные укрытия и техника.

"По враждебной цели операторы ССО скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате удара российские военные понесли значительные потери", - добавили в ССО.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов по нескольким направлениям. В частности, враг давит в районе Волчанска, возле Купянска, к северо-востоку от Северска, к северо-западу от Авдеевки, к югу от Великой Новоселки и близ Крынок.

В частности, по данным Генштаба, Покровское направление остается "самым горячим" на линии фронта, количество боеприкосновений здесь за сутки составило почти три десятка. Российские оккупанты не прекращают попыток вклиниться в оборону ВСУ.