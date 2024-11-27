Бойцы ССО взяли в плен российских морпехов в Курской области (видео)

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, украинские защитники уже более трех месяцев проводят операцию в Курской области. Одной из ее целей является пополнение обменного фонда, чтобы вернуть домой воинов, которые находятся в российском плену.

Как рассказал в начале ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с начала операции украинским защитникам удалось взять в плен 717 российских оккупантов.

При этом воины ВСУ за три месяца обезвредили 20842 российских солдата. Среди них 7905 были убиты.

Несколько дней назад начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич отметил, что соотношение украинских потерь к российским в Курской области составляет 1 к 7.

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