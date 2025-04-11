Бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области, среди них трое офицеров

В Курской области подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных. В том числе и трех офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Подразделения Сил специальных операций ВСУ в течение последних нескольких дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, операторы ССО проводили серию специальных действий в Курской области. Во время ряда огневых контактов с противником, воины заставляли вражеские войска сдаваться в плен.

В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 российских военных.

"Задачи выполнены без потерь. Все военнопленные уже дают показания", - отметили в ССО.

Фото: бойцы ССО взяли в плен 14 россиян в Курской области (t.me/ukr_sof)