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Бойцы ССО ударили из HIMARS по экипажу оккупантов, запускавших дроны ZALA (видео)

Украина, Четверг 16 ноября 2023 13:37
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Бойцы ССО ударили из HIMARS по экипажу оккупантов, запускавших дроны ZALA (видео) Фото: HIMARS уничтожил экипаж РФ, запускавший дроны ZALA по наводке бойцов ССО (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS уничтожила экипаж российских оккупантов, которіе готовились запускать дроны ZALA. Удар HIMARS точно навели бойцы Сил специальных операций (ССО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций (ССО).

Так, операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно сам беспилотник", - отметили в ССО.

HIMARS в Украине

HIMARS не впервые эффективно работает на Донбассе. В частности, на Донецком направлении ВСУ уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель", использовав HIMARS. Кроме того, ранее бойцы Сил специальных операций (ССО) скорректировали огонь HIMARS по местонахождению российских экипажей дронов ZALA.

Напомним, в июле 2022 года стало известно о том, что общее количество систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

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