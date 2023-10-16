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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по месту с российскими дронами

Украина, Понедельник 16 октября 2023 08:40
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Бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по месту с российскими дронами Фото: бойцы ССО скорректировали огонь HIMARS по месту с российскими дронами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) скорректировали огонь HIMARS по местонахождению российских экипажей дронов ZALA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"В ходе разведывательных действий на южном направлении операторы ССО обнаружили хорошую цель - местонахождение российских экипажей БПЛА ZALA", - говорится в сообщении.

Бойцы ССО провели наблюдение, а после скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по расчету противника.

"Один удар - и у оккупантов уменьшилось БПЛА", - добавили в спецслужбе.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

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