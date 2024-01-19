Бойцы ССО поразили позиции россиян под Бахмутом и взяли в плен оккупанта

"Операторы 8-го отдельного полка ССО во время работы в Донецкой области взяли в плен военнослужащего вражеских войск", - говорится в заявлении.

Отмечается, что после проведения разведки и поражения передовых позиций противника операторы заметили, что один из солдат врага потерял ориентировку в пространстве и пытается передвигаться по окопам.

Фото: Пленник (facebook.com/usofcom)

Военнопленный рассказал, что якобы из-за финансовых проблем он подписал контракт с российской армией и после трех дней подготовки отправился на войну в Украину.

"На камеру он советует своим соотечественникам не идти в оккупационное войско и уверен, что война против Украины - это тотальное уничтожение российского населения.

Военнопленный был передан в соответствующие органы для пополнения обменного фонда", - добавили в ССО.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также сообщалось, что Силы обороны взяли в плен по меньшей мере 41 российского военного из временно оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, граждане Украины.

Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский опубликовал видео, на котором украинские военные взяли в плен командира отделения 350 мотострелкового полка РФ из Санкт-Петербурга.