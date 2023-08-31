Бойцы ССО поразили командно-наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении (видео)

Как отмечается, предварительно о расположении вражеского командно-наблюдательного пункта доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.

"Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель. Сам БПЛА удачно вернулся назад", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на Бахмутском направлении

Следует отметить, что Бахмут в течение месяцев оставался эпицентром боевых действий. По данным Генштаба ВСУ, наши воины ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции.

На прошлой неделе украинские бойцы освободили еще 1 кв. км вблизи Бахмута. Всего на этом направлении за время контрнаступления ВСУ освобождено уже 44 кв. км.