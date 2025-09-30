RU

Бойцы ССО разнесли позиции врага на Северо-Слобожанском направлении (видео)

Фото: бойцы ССО разнесли позиции врага на Северо-Слобожанском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ разнесли позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Как сообщается, осуществив инфильтрацию в определенный район операторы боевых групп одного из отрядов 73 морского центра зачистили вражеские позиции и территорию вокруг.

После этого под огнем вражеской артиллерии и дронов они завели пехотные подразделения на отбитый у врага участок, который противник удерживал в течение длительного времени.

Операторы 73 центра также завладели мобильными телефонами уничтоженных российских военных. На записанных противником видеозаписях они не скрывали своего недовольства отсутствием снабжения, ротаций и тому подобное. Часть из этих файлов есть в опубликованном видео.

Завершающей фазе зачистки предшествовала тщательная подготовка. Операторы ударных дронов 73 центра в сотрудничестве со смежными подразделениями БПЛА и артиллерией методично выбивали противника с позиций и пресекали любые попытки врага подвезти боекомплект, провизию и заменить личный состав.

"Истощенный и деморализованный враг пытался убежать и забрать часть своих убитых, тела которых несколько дней сносили на эту позицию. Впрочем, как видно на видео, все эти потуги были напрасными. Сложенные в мешки, иногда в кучу, или просто разбросанные по всей "зеленке" тела стали тому подтверждением", - отметили в ССО.

 

Успешные операции ССО

Напомним, ранее мы сообщали, что Силы специальных операций ВСУ вплотную подкрались к позиции "элитной" бригады морской пехоты РФ и уничтожили врага.

24 сентября украинские военные провели успешную засаду на вражеский транспорт - машина и ее экипаж были уничтожены.

Также 9 августа бойцы ССО уничтожили "Искандеры" 448-й ракетной бригады вооруженных сил России в Курской области.

