Бойцы ССО разнесли позиции врага на Северо-Слобожанском направлении (видео)

Как сообщается, осуществив инфильтрацию в определенный район операторы боевых групп одного из отрядов 73 морского центра зачистили вражеские позиции и территорию вокруг.

После этого под огнем вражеской артиллерии и дронов они завели пехотные подразделения на отбитый у врага участок, который противник удерживал в течение длительного времени.

Операторы 73 центра также завладели мобильными телефонами уничтоженных российских военных. На записанных противником видеозаписях они не скрывали своего недовольства отсутствием снабжения, ротаций и тому подобное. Часть из этих файлов есть в опубликованном видео.

Завершающей фазе зачистки предшествовала тщательная подготовка. Операторы ударных дронов 73 центра в сотрудничестве со смежными подразделениями БПЛА и артиллерией методично выбивали противника с позиций и пресекали любые попытки врага подвезти боекомплект, провизию и заменить личный состав.

"Истощенный и деморализованный враг пытался убежать и забрать часть своих убитых, тела которых несколько дней сносили на эту позицию. Впрочем, как видно на видео, все эти потуги были напрасными. Сложенные в мешки, иногда в кучу, или просто разбросанные по всей "зеленке" тела стали тому подтверждением", - отметили в ССО.