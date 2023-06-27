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Бойцы ССО с первого выстрела уничтожили оккупанта с расстояния 1,5 км (видео)

Фото: бойцы ССО с первого выстрела уничтожили оккупанта с расстояния 1,5 км (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ВСУ с расстояния 1,5 км был ликвидирован российским оккупантом с первого выстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"С более 1,5 километра, из одного выстрела уничтожен оккупант! Для нас нет препятствия на пути освобождения!", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Российские оккупационные войска несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Силы обороны Украина продолжают сдерживать наступление россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине на утро вторника, 27 июня, составили 590 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 226170 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 ББМ и 28 артсистем.

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