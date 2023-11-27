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Бойцы ССО с помощью HIMARS уничтожили вражескую САУ под Купянском (видео)

Фото: бойцы ССО с помощью HIMARS уничтожили вражескую САУ под Купянском (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Воины Сил специальных операций с помощью HIMARS уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщается, операторы 3-го полка ССО выявили позицию самоходной артиллерийской установки 2С5 "Гиацинт-С" на Купянском направлении.

Спецназовцы провели дополнительные разведывательные действия и скорректировали огонь HIMARS подразделения Сил обороны.

"Как результат - минус одна артиллерийская установка у противника", - отметили в ССО.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 325 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали более 500 оккупантов и уничтожили три танка.

 

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Силы специальных операцийВойна России против УкраиныКупянск