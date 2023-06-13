В ISW рассказали, как оккупанты надеются остановить успешное наступление ВСУ

Украинские войска ведут контрнаступательные действия на нескольких участках фронта, и продолжают освобождать населенные пункты. Российские оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону", и уповая на хорошую погоду для своей авиации.

Продвижение ВСУ на разных участках фронта

Военные ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, заняв определенную территорию.

12 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наши бойцы на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях продвинулись на 6,5 км и отбили 90 квадратных километров территории за последнюю неделю.

Она добавила, что за тот же период ВСУ освободили один населенный пункт на западе Запорожской области и шесть населенных пунктов на востоке Запорожской и западе Донецкой областей.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что войска продолжали контратаки на флангах Бахмута и продвинулись на 250-700 метров в неустановленных районах на подступах к городу.

Попытки оккупантов контратаковать

Российские источники отмечают, что ВСУ продолжали контратаки на российские позиции к юго-западу, северу и северо-западу от Бахмута, особенно возле Берховки (3 км к северо-западу от Бахмута).

Опубликованные 12 июня геолокационные кадры дополнительно указывают на ограниченное продвижение украинских войск в западной части Донецкой области к югу от Большой Новоселки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ пытаются контратаковать в этом районе и что бои продолжались в западной части Донецкой области - восточной части Запорожской области в течение 12 июня[.

Российские военные блогеры дополнительно сообщали о боевых действиях ВСУ на западе Запорожской области в районе Орехова, но отмечали, что интенсивность обстрелов на этом участке несколько снизилась.

Сообщается, что 12 июня войска РФ предприняли контратаку в западной части Донецкой области после того, как 11 июня ВСУ добились тактического успеха вблизи Времиевского выступа, и что оккупанты совершили контрудар по Силам обороны Украины тут 12 июня.

При этом в ISW отмечают, что на момент публикации отчета войска РФ не добились подтвержденных территориальных успехов в ходе этих контратак, хотя некоторые российские источники сообщают, что российские войска якобы отбили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки).

Впрочем, замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила, что ВСУ по-прежнему контролируют Макаровку по состоянию на 12 июня.

Российский источник сообщил, что бои на Времивском выступе продолжаются и что результаты боя неясны.

Тактика РФ "гибкой обороны"

Ярый националист и бывший российский офицер Игорь Гиркин утверждал, что, если это правда, такие сообщения подтверждают "успех российской тактики гибкой обороны" в этом районе и что военное командование РФ больше заботится о том, чтобы измотать ВСУ, чем снова захватить территорию.

Гиркин утверждал, что типичной защитой российских войск является отход в тыл, чтобы вывести пехоту ВСУ из-под прикрытия украинской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Он также рассказывал, что затем войска РФ атакуют этот район при поддержке танков и ПВО, чтобы помешать украинским силам перебросить элементы противовоздушной обороны на освобожденные районы.

Россияне винят в неудачах своих войск погоду

Российские "военкоры" утверждали, что из-за плохих погодных условий самолеты ВКС РФ не могли совершать вылеты и приземлились, что якобы это помешало российской обороне от атак ВСУ вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Российские источники утверждали, что 11 июня ВСУ удалось добиться тактических успехов из-за сильного дождя и тумана, которые не позволили ВКС РФ и вертолетам нанести удары по скоплениям украинских сил.

Кроме того, российские источники рассказывали, что военная авиация РФ возобновила интенсивные авиаудары по силам ВСУ 12 июня после того, как прошел дождь.

Военный преступник Гиркин заявил, что важную роль в определении исхода операций на этом участке в ближайшие дни будет играть погода.

Ключевые выводы

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин 11 июня сообщил, что получил приказ Минобороны РФ о подчинении своих сил российскому военному командованию.

Усилия Минобороны РФ по формализации, вероятно, направлены на централизацию контроля над российским нерегулярным персоналом и поставками в ответ на контрнаступление ВСУ, а также на ограничение независимости Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает попытки риторически присоединиться к Минобороны РФ и еще больше дистанцироваться от Пригожина.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки южнее Кременной.

Украинские и российские силы провели ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк.

По состоянию на 12 июня украинские силы вели наземные атаки вблизи административной границы Донецкой и Запорожской областей и добились успехов.

Российские источники сообщили, что ВСУ вели ограниченные контрнаступательные операции к юго-западу от Орехова.

Сообщается, что на видеозаписи, распространенной в социальных сетях 12 июня, российские заградительные войска стреляют по военным РФ, которые покинули свои позиции в Украине.

Россия продолжает укреплять "правовой режим" на оккупированных территориях Украины в условиях военного положения.

Контрнаступательные операции ВСУ

Как подтвердила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр 12 июня, наши военные в Донецком и Таврическом операционных районах за неделю освободили 7 населенных пунктов. Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка и Благодатное.

В Минобороны также сообщили, что на этих направлениях продвижение украинских бойцов составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории - 90 кв. км.

Подробнее о контрнаступательных операциях украинских защитников читайте в материале РБК-Украина - "Уже контрнаступление? ВСУ продвигаются на юге, есть хорошие новости: обзор фронта".