Бойцы Сил спецопераций зашли в тыл РФ в Курской области. Названы потери оккупантов

Ситуация в Курской области

Украинские военные несколько месяцев ведут наступление в Курской области. В последнее время российские войска пытаются с еще большей активностью выбить ВСУ с занимаемых позиций в российском регионе.

По данным на конец ноября, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области.

В тоже время ВСУ постоянно атакуют оккупантов на этом участке фронта. Например, российские войска пошли на штурм в Курской области в середине ноября. Но потерили сразу 17 единиц техники, подорвавшись минах, установленных ВСУ.

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