Бойцы Сил беспилотных систем остановили штурмы врага на ключевом направлении (видео)

Бойцы Сил беспилотных систем остановили штурмовые действия россиян на одном из ключевых направлений фронта и показали видео уничтожения оккупантов и их техники.
Известно, что продвижение врага остановили операторы 20-й отдельной бригады К-2. Впрочем, о каком именно направление идет речь, бойцы не сообщают.
"Несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, организованной разведке и слаженным действиям противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить". - сообщили в СБС.
Защитники в этом месяце поразили такие цели врага:
"Операторы 20-й отдельной бригады К-2 продемонстрировали образцовую эффективность в отражении атак, уничтожая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение противника, что обеспечило стабилизацию фронта на этом участке", - добавили в Силах беспилотных систем.
Также защитники показали видео уничтожения личного состава РФ, оружия и техники.
