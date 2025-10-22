RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Бойцы Сил беспилотных систем остановили штурмы врага на ключевом направлении (видео)

Фото: россияне потеряли более 400 единиц живой силы (pixabay.com)
Автор: Маловичко Юлия

Бойцы Сил беспилотных систем остановили штурмовые действия россиян на одном из ключевых направлений фронта и показали видео уничтожения оккупантов и их техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в Telegram.

Известно, что продвижение врага остановили операторы 20-й отдельной бригады К-2. Впрочем, о каком именно направление идет речь, бойцы не сообщают.

"Несмотря на попытки оккупантов нарастить интенсивность штурмовых действий на одном из ключевых направлений, операторы 20-й отдельной бригады К-2 успешно остановили их продвижение. Благодаря высокоточным ударам, организованной разведке и слаженным действиям противник потерял возможность прорыва и был вынужден отступить". - сообщили в СБС.

Защитники в этом месяце поразили такие цели врага:

  • 432 единицы живой силы противника;
  • 4 танка;
  • 8 бронемашин;
  • 6 артиллерийских установок.

"Операторы 20-й отдельной бригады К-2 продемонстрировали образцовую эффективность в отражении атак, уничтожая живую силу, бронетехнику и тяжелое вооружение противника, что обеспечило стабилизацию фронта на этом участке", - добавили в Силах беспилотных систем.

Также защитники показали видео уничтожения личного состава РФ, оружия и техники.

Напомним, недавно Силы спецопераций ВСУ показали видео уничтожения "элитной" 810-й бригады морской пехоты РФ. Операция прошла на Северо-Слобожанском направлении.

Еще сообщалось, как спецназовцы украинской разведки устроили очередной "хоррор" для российских захватчиков на фронте и показали эффектные кадры уничтожения врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтВойна в УкраинеДрони