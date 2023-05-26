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Бойцы "РДК" и "Свободы России" до сих пор находятся на территории РФ, - разведка

Фото: Бойцы "РДК" и "Свободы России" до сих пор находятся на территории РФ (t-me-legionoffreedom)
Автор: Карина Левицкая

Представители добровольческих подразделений "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" продолжают находиться на территории Белгородской области Российской Федерации.

Об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Новый отсчет".

По словам представителя ГУР, российские добровольцы рассматривают своей задачей освобождение Белгородской области и России в целом от режима российского диктатора Владимира Путина.

"Да, известно, есть представители РДК и легиона "Свобода России", есть представители движения сопротивления, которое на самом деле разворачивается... Да, такие люди остаются на территории, которая называется пока что "Российская Федерация", и их география распространяется, и их количество увеличивается", - отметил Юсов.

Он также отметил, что названия земель и их статусы могут меняться.

"Юридические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая сейчас называется "Российская Федерация" - в нее входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня название такое. Дальше будем видеть", - подытожил представитель ГУР.

Операция в Белгородской области

Утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти".

Все подробности об операции на территории Белгородской области - в материале РБК-Украина.

Сегодня в сети появилось видео, в котором легион "Свобода России" показал, как уничтожали войска РФ.

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