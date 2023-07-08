Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию РФ

Бойцы "Легиона Свободы" планируют еще один трансграничный рейд в Россию. Во время него они стремятся извлечь выгоду из беспорядка в Кремле, который держится после мятежа руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Об этом сказал командир легиона "Свобода России" под позывным "Цезарь", сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В следующем месяце или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После этого будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", - сказал "Цезарь"

Легион, состоящий из около 200 российских военных-добровольцев, совершал нападения в мае и в начале июня. Группировка заняла приграничные села возле российского города Белгород, вступила в столкновение с российской армией, взяла в плен 10 российских солдат. По словам Цезаря, во время операции были убиты два члена их легиона.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, что утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в Telegram появилось видеообращение от военных, в котором они заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Жителей приграничных российских регионов военные призвали оставаться дома и не сопротивляться.

Российские добровольцы второй раз совершили такое мероприятие на территорию РФ. Впервые они зашли в Белгородскую область еще в марте этого года. А уже 1 июня "РДК" начал новую фазу рейда в Белгородскую область.

Российские повстанцы ударили "градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

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