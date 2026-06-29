Бойцы полка "Скеля" взяли в плен оккупанта с помощью дрона: эпичное видео

Как прошла уникальная спецоперация

Операторы БПЛА реализовали перехват оккупанта после нескольких часов тщательной работы.

Украинские пилоты на горячем Покровском направлении сначала обнаружили российского военного, а затем долго полностью контролировали все его перемещения.

Когда момент оказался благоприятным, защитники применили креативный подход: на один из дронов DJI установили громкоговоритель и обратились к захватчику на его родном языке с призывом сложить оружие.

"Русский солдат, сдавайся в плен, с тобой все будет хорошо", - такое сообщение транслировали операторы беспилотника.

Координация и засада

После этого экипажи БпЛА буквально вели оккупанта, координируя каждый его шаг.

Когда операторы заметили в руках россиянина подозрительные предметы, которые могли представлять угрозу, ему сразу приказали их выбросить.

Российский военный безоговорочно выполнил все команды, продемонстрировал на камеру дрона, что у него нет оружия, и двинулся в указанном направлении.

В конце маршрута его уже ждала другая группа бойцов "Скелі", которая находилась в засаде и безопасно приняла пленника.

Почему это важно

Военные подчеркивают, что подобные операции по захвату пленных имеют критическое значение по двум причинам.

Во-первых, это позволяет получить ценную разведывательную информацию о силах и планах врага на горячих направлениях.

Во-вторых, это существенно пополняет обменный фонд, ведь каждый пленный увеличивает шансы и приближает возвращение украинских защитников домой во время будущих обменов.