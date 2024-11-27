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Бойцы Нацгвардии остановили штурм оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Фото: штурм РФ на Запорожском направлении остановили бойцы Нацгвардии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Национальной гвардии остановили попытку наступления россиян на Запорожском направлении. Оккупанты атаковали группой пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

Так, оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев, но их действия были заблаговременно обнаружены аэроразведкой "Спартана".

"На Запорожском направлении россияне в основном пытаются проводить штурмы и разведку боем пехотными группами от 3 до 10 человек. В зависимости от возможности накопить личный состав и участки местности", - рассказал Пивненко.

По его данным, технику враг применяет редко, но и личный состав врага, и огневые средства украинские военные уничтожают быстро и метко.

Ситуация на Запорожском направлении

За прошедшие сутки, 26 ноября, на фронте состоялось 224 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.

Добавим, что в конце сентября сообщалось, что российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении. В частности, собирают личный состав и автомобильную технику.

При этом российские военные не имеют сил для наступления на Запорожье. Враг готовится к штурмовым действиям возле нескольких населенных пунктов области.

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