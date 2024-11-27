Бойцы Нацгвардии остановили штурм оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Так, оккупанты пытались наступать группой пехоты на позиции нацгвардейцев, но их действия были заблаговременно обнаружены аэроразведкой "Спартана".

"На Запорожском направлении россияне в основном пытаются проводить штурмы и разведку боем пехотными группами от 3 до 10 человек. В зависимости от возможности накопить личный состав и участки местности", - рассказал Пивненко.

По его данным, технику враг применяет редко, но и личный состав врага, и огневые средства украинские военные уничтожают быстро и метко.