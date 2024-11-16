ВСУ продвинулись возле Курахово и в Курской области, враг давит на 5 направлениях: карты ISW

Украинские воины недавно продвинулись в Курской области и вблизи Курахово. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево на фоне продолжающихся боев вдоль главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 15 ноября демонстрируют, что ВСУ незначительно продвинулись в пределах восточной части Новоивановки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись в лесах возле Малой Локни (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Ольговки (восточнее Коренево), а другой блогер рассказывал, что непогода замедляет украинские и российские операции.

14 и 15 ноября войска РФ продолжали атаковать главный "украинский плацдарм" в Курской области, в том числе вблизи Дарьино.

Украинские силы нанесли удары по аэродрому "Крымский" в Краснодарском крае в ночь на 15 ноября, хотя последствия атаки пока неизвестны.

На геолокационных кадрах, опубликованных вечером 14 ноября, виден взрыв в направлении авиабазы "Крымск", которая, как сообщается, является базой российского 3-го сводного авиационного полка (4-й армии ВВС и ПВО).

Власти Краснодарского края утверждали, что войска РФ перехватили 46 украинских беспилотников над регионом, и что БПЛА якобы нанесли ущерб жилым кварталам в Крымском и Красноармейском районах, а российский "военкор" назвал атаку крупнейшим украинским ударом по Краснодарскому краю с начала полномасштабного.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Как отмечается в отчете, вероятно, российская группа ДРГ совершила ограниченное вторжение через международную границу в Черниговскую область 15 ноября. При этом пока нет никаких признаков того, что войска РФ установили длительное присутствие в этом районе, добавили в ISW.

На видео с геолокацией от 15 ноября видно, как двое российских военных идут восточной стороной поврежденного моста через реку Судость, соединяющую Гремяч и Колос (оба примерно в 1,5 км южнее международной границы), устанавливают триколор на мосту и возвращаются к восточной стороне моста

Российский "военкор" опубликовал кадры, на которых развевается еще один российский флаг на заброшенном здании якобы в Мураве (восточнее Гремяча и Колосса), но на кадрах не видно пехоты РФ в этом районе.

Российские блогеры активно утверждали, что российские группы ДРГ пересекли границу и будто бы вошли или захватили Гремяч, Колос, Новоселовку и Муравьи. При этом в ISW не могут подтвердить эти заявления, и не наблюдают доказательств того, что войска РФ удерживают позиции в приграничной зоне.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко и представитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявили, что россияне лишь ненадолго вошли в Черниговскую область, чтобы вывесить свои триколоры, а затем отошли, а заявления России о продвижении и захвате населенных пунктов лживы и являются частью ИПСО .

Демченко заявил, что пограничная зона, где войска РФ вывесили флаг, отрезана рекой от остальной Черниговской области, а населенные пункты, якобы захватившие российские оккупанты - покинуты.

Российские захватчики 14 и 15 ноября продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвинулись. Войска РФ наступали в районе Высокой Яруги, Липцев и Глубокого, вблизи Тихого, Старицы и Волчанска.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Харьковском направлении, 14 и 15 ноября сообщил, что оккупанты здесь не сосредотачивают значительные силы или механизированную технику в прифронтовых районах из-за снега и плохих погодных условий.

Он также отметил, что тактика российских войск на севере Харьковского района боевых действий не изменилась, и что оккупанты продолжают вести наступление небольшими группами пехоты без поддержки техники.

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ подполковник Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы в районе проведения боевых действий возобновили нанесение ударов при поддержке танков и бронетехники примерно 13 ноября.

14 ноября Романов заявил, что войска РФ продолжают атаковать вблизи Волчанска, Старицы и Липцев, вероятно, пытаясь восстановить огневые позиции ствольной артиллерии, способной обстреливать город Харьков, и восстановить "огневой контроль" над дорогами, что могло бы облегчить будущее российское продвижение на Харьков.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты осуществили дальнейшее продвижение в Купянск. Геолокационные кадры, опубликованные 15 ноября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на юг на улицу Дзержинского в восточной части Купянска.

14 и 15 ноября российские источники утверждали, что путинские войска закрепились в окрестностях Купянска и создают в этом районе материально-техническую сеть для последующих наступательных операций в городе, что согласуется с доступными геолокационными записями.

14 и 15 ноября российские блогеры заявили, что войска РФ ведут активные бои с ВСУ вблизи сахарного завода и промышленной зоны в восточной части Купянска.

Действовавший на Купянском направлении украинский военный 14 ноября заявил, что ВСУ смогли держать оборону города в течение июня и июля 2024 года, но осенью ситуация усложнилась, поскольку небольшие группы из одного-двух российских солдат глубоко прорвались в тылу украинской оборонной линии.

14 ноября российские блогеры заявили, что войска РФ недавно применили "новую" тактику во время наступления на Купянск и атаковали ВСУ небольшими группами бронетехники с 5-10 пехотинцами.

Один из "военкоров" добавил, что войска РФ продвинулись в Купянск вдоль железнодорожного пути и продолжают попытки продвижения в этом районе.

В отчете ISW отмечается, что дальнейшее продвижение россиян в центральной и западной частях Купянска в сочетании с недавним продвижением оккупантов юго-западнее города близ Колесниковки и Кругляковки может заставить ВСУ отойти с позиций в Купянске и с нынешних плацдармов на восток и плацдармов. восточнее города.

14 и 15 ноября российские захватчики продолжали наступательные действия на линии Купянск - Сватово - Кременная.

15 ноября российские источники утверждали, что путинские войска продвинулись к западу от Кармазиновки и установили огневой контроль почти над 10 км территории западнее Стельмаховки, хотя в ISW еще не нашли подтверждения.

14 и 15 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжали наступать в районе Голубовки, вблизи Петропавловки, Глушковки, Песчаного, Колесников, Загрызово, Кругляковки, Лозовой, Зеленой Рощи, Копанки, Первомайского, Надежды, Новоегоревки, Дружбы и возле Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 14 и 15 ноября продолжали наступление восточнее Северского в районе Верхнекаменского, но не продвинулись.

Войска РФ 14 и 15 ноября продолжали наступление к югу от Часового Яра в районе Предтечино, но продвижения не было.

Спикер украинской бригады, действующей на Часовоярском направлении, 15 ноября заявил, что ведущая штурм на этом направлении российская пехота пытается с помощью специальных плащей и одеял скрыть тепловые признаки от украинских беспилотников и тепловизоров.

Он также заявил, что оккупанты пытаются продвигаться дальше на запад после захвата плацдармов на западном берегу канала Северский Донец возле Часового Яра.

Российские захватчики недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 11 и 15 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись в северо-восточной и южной частях города.

Войска РФ вели наступательные действия в Торецке, возле Дилиевки и около Щербиновки 14 и 15 ноября.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 14 ноября заявила, что оккупанты недавно совершили механизированный штурм вблизи Нелиповки, но украинские войска ликвидировали 12 захватчиков и уничтожили 7 неустановленных легких транспортных средств врага.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Покровска. Геолокационные кадры от 13 ноября свидетельствуют о том, что оккупанты незначительно продвинулись в северной части Юровки и к западу от Новоалексеевки.

Украинский военный обозреватель заявил, что войска РФ недавно захватили позиции в северной части Петровки и Григорьевки (оба к западу от Селидового).

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска продвинулись на глубину до 1,3 км западнее Новоалексеевки и продвигались вдоль улицы Железнодорожной и у железнодорожного полотна в Петровке, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали штурмы в районе Миролюбовки и Луча, возле Лысовки, Сухого Яра, Петровки, Пушкиного, Пустынки и Желтого 14 и 15 ноября.

Украинские войска недавно продвинулись юго-восточнее Курахово, а войска РФ - северо-восточнее этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись к западу от Победы в тыл российским оккупантам, которые сейчас пытаются продвинуться вблизи Дальнего (южнее Курахово).

Дополнительные геолокационные кадры от 15 ноября показывают, что российские оккупанты немного продвинулись в северной части Новоселидовки (к северу от Курахово).

Российские блогеры утверждали, что войска РФ зачистили территорию в 2 км в ширину и до 1,5 км в глубину между Солнцовками и Новоселидовкой, и продвинулись на 350 метров в восточнее Берестков и на 600 метров в глубину севернее Ильинки и в самом Курахово .

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ захватили Дальнее (южнее Курахово) и продвинулись юго-западнее населенного пункта. Однако в ISW не нашли подтверждения.

В Минобороны РФ утверждали о захвате Степановки (к северу от Курахово) по состоянию на 15 ноября, хотя в ISW оценивают, что оккупанты захватили населенный пункт по состоянию на 6 ноября.

Войска РФ продолжали наступление в районе Нововодмитровки, Зори, Вознесенки и Солнцевки, возле Новоселидовки, Новой Ильинки, Берестков, Максимилиановки и Дальнего 14 и 15 ноября.

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Угледара. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают, что войска РФ продвинулись в северо-западную часть Антоновки и, по всей вероятности, захватили весь населенный пункт.

Российский блогер заявил, что войска РФ продвинулись севернее Максимовки, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

Войска РФ продолжали атаковать вблизи Антоновки и Константиновки, Янтарного, Константинопольского и Трудового 14 и 15 ноября.

Войска РФ 15 ноября продолжали наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но не продвигались.

14 ноября российские блогеры заявили, что путинские войска продвинулись на 3 км в направлении Новодаровки и продвинулись севернее Ровнополя, но в ISW не нашли подтверждения.

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что войска РФ пытаются наступать на Большую Новоселку с востока, юга и юго-запада, чтобы ликвидировать украинский плацдарм в этом районе, что согласуется с недавней оценкой ISW о том, что российские войска могут пытаться усилить наступление на северо-западу от Угледара, чтобы давить на позиции ВСУ в Великой Новоселке.

14 и 15 ноября российские захватчики наступали в районе Макаровки, Новодаровки и Ровнополя.

"Южная ось"

14 и 15 ноября российские оккупанты продолжали наступать на западе Запорожской области к северу от Работино вблизи Новоданиловки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ увеличили темпы ударов по сосредоточению украинских сил и оборонным позициям на западе Запорожской области, готовясь к возможной наступательной операции РФ в ближайшем будущем.

Эксперты ISW до сих пор не имеют независимого подтверждения того, что войска РФ передислоцировали силы на Запорожское направление с других участков линии фронта, а также других признаков, свидетельствующих о неизбежном наступлении РФ в Запорожской области, говорится в отчете.

14 и 15 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Удары беспилотников ВМС ВСУ и плохие погодные условия заставляют российских военных перебрасывать значительное количество ПВО с других направлений фронта в оккупированный Крым для защиты критической инфраструктуры.

15 ноября спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что удары беспилотников по кораблям Черноморского флота РФ уменьшили количество охраняемых Керченский мост кораблей врага с 10 до 14 в 2023 году до нуля в ноябре 2024 года.

Плетенчук отметил, что российские войска используют вертолеты вместо авиации для защиты Керченского моста, поскольку вертолеты могут поддерживать ту же скорость, что и украинские беспилотники, и легче патрулировать территорию.

14 ноября Плетенчук сообщил, что плохие погодные условия заставляют россиян полагаться на авиацию вместо кораблей ЧФ для патрулирования Черного моря.

В июне 2024 года эксперты ISW оценивали, что длительные украинские удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму заставляют Россию направить дополнительные средства ПВО в этот район, и, похоже, эта картина продолжается из-за давления ударов беспилотников ВМС ВСУ и ухудшения погодных условий.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 15 ноября относительно оперативной обстановке рассказали, что с начала суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины сообщили, что на Покровском и Кураховском направлениях фиксируется наибольшее количество боев, а в Курской области воины ВСУ отразили более двадцати вражеских атак.