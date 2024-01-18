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Бойцы Нацгвардии "за раз" захватили в плен 7 оккупантов

Фото: бойцы Нацгвардии "за раз" захватили в плен 7 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии во время одного из боестолкновений на Донбассе взяли в плен 7 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Военнослужащие Национальной гвардии взяли в плен 7 оккупантов на восточном направлении", - рассказал он.

Подробности инцидента

Как отметил Пивненко, гвардейцы, выполняющие задачи на одном из восточных направлений, удерживают свои позиции.

"В результате одного из боеприкосновений, наши бойцы отразили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов", - добавил он.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 января, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 367600 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ. В частности, 17 января ВСУ уничтожили 57 единиц военной техники врага и ликвидировали 385 оккупантов на Таврическом направлении.

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