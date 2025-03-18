Бойцы Нацгвардии взяли в плен пятерых оккупантов на передовой (видео)

Бойцы роты разведки специального назначения бригады "Червона Калина" успешно провели операцию на одном из направлений, результатом которой стало взятие в плен пятерых российских военнослужащих.

Операция была тщательно спланирована разведчиками, которые установили точное местонахождение противника. По полученным координатам выдвинулись подразделения пехоты, которые заставили оккупантов прекратить сопротивление.

Осознав бесперспективность дальнейшего сопротивления, захватчики сдались в плен бойцам Национальной гвардии Украины.

На обнародованном видео зафиксированы действия спецназовцев во время захвата пленных. Один из задержанных, по предварительным данным, имеет особый статус, о чем будет сообщено позже.

Сейчас пленные находятся в безопасности, им оказана необходимая медицинская помощь и питание. Они будут включены в обменный фонд, что будет способствовать возвращению украинских военнопленных из российского плена.