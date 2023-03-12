Бойцы Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА Mugin-5

"Во время несения боевого дежурства бойцами Луганской отдельной бригады территориальной обороны был сбит вражеский ударный БпЛА Mugin-5", - сообщили в ТРО.

Фото: военные Луганской бригады ТРО сбили вражеский ударный БпЛА (facebook.com luganskTRO)

По их словам, противник не прекращает проводить воздушную разведку, которая очень опасна в плане сбора информации в режиме реального времени.

Кроме того, в бригаде сообщили, что украинские инженеры в течение последнего года создали уже десятки эффективных ударных и разведывательных дронов, уже работающих на поле боя и помогающих уничтожать врага.

"Тактические беспилотники нужны украинским военным, чтобы определить расположение врага и его техники, а затем передать координаты украинской авиации и артиллерии", - подчеркнули в ТРО.

Напомним, захватчики пытаются найти слабый участок в украинской обороне в Луганской области.

К тому же, россияне глушат связь и закрывают города в оккупированной части Луганской области.

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