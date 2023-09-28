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Бойцы ЛСР проводят операцию в России. Идет бой

Фото: бойцы легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Владимир Костырин

Российские повстанцы проводят рейд на территории Белгородской области РФ в четверг 28 сентября. В ходе операции продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Легиона "Свобода России".

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области", - говорится в заявлении.

Также представители ЛСР отметили, что среди их бойцов раненных и погибших нет, и добавили, что работа ведется "по плану".

Так они отреагировали на сообщения, что ранее сегодня появились в оперативном штабе Белгородской области о бое между российскими пограничниками и якобы "украинской ДРГ" на линии разграничения.

В этом заявлении обсуждалась информация о якобы заходе "группы диверсантов" в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено.

"Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения.  Напомним, в селе Староселье введен режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает", - цитировали сообщение Telegram-каналы.

Также в ЛСР отметили, что "продолжают зачистку нашего дома от путинской скверны".

"Идет бой, все детали после", - добавили в Легионе.

Трансграничные рейды российских добровольцев

Напомним, в начале июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) заявили о проведении некой операции в Белгородской области. Добровольцы говорили, что пытаются помочь Украине бороться з оккупантами.

В ходе операций добровольцы сообщили об успехах, в частности, они смогли взять в плен нескольких оккупантов и уничтожить несколько единиц вражеской техники.

Отметим, что также бойцы РДК осуществляли рейды и в Брянской области. В ходе одной из таких операций в сентябре были ликвидированы двое сотрудников пограничной службы ФСБ. Кроме того, через несколько дней представители РДК заявили о проведении огневого рейда в приграничной полосе РФ.

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