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Бойцы Kraken показали видео обороны Часового Яра от атак россиян

Иллюстративное фото: бойцы Kraken рассказали о ситуации во Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Специальное подразделение Главного управления разведки Kraken рассказало о том, как происходит оборона города Часов Яр в условиях постоянных штурмов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спецподразделения Кракена.

Как рассказали спецназовцы, они уже больше месяца стоят на защите города Часов Яр, который стал одним из символов отваги и стойкости украинской армии.

"Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, жгут вражескую бронированную технику и берут пленных", - говорится в сообщении.

По их словам, враг пытается продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет.

Кто такие Кракен

Как рассказывал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, это спецподразделение было создано за 1,5 недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, бойцам подразделения удалось уничтожить две башни наблюдения на территории России.

Ситуация в районе Часового Яра

В начале апреля активизировали наступление на город Часов Яр. Они имели цель захватить его до 9 мая. Однако украинские военные заявили, что контролируют ситуацию в городе.

Позже в ВСУ заявили, что без захвата Часового Яра РФ не сможет продвинуться на Краматорск и Константиновку.

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