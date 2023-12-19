Ситуация на фронте сегодня 19 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток произошло 69 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 10 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Эсмань, Уланово, Волфино, Степок Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили все атаки оккупантов в районе Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 10 атак противника у Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 22 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 7 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Парасковиевка, Константиновка, Антоновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 9 атак захватчиков западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области, где противник, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Потери врага

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 артиллерийских средства и 4 боеприпаса противника.