Бойцы "Гвардии наступления" помогли ВСУ уничтожить наблюдательный пункт РФ на Донбассе

"Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы побратимам из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военные несколькими точными ударами разнесли наблюдательный пункт россиян вместе с живой силой.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 142 тысяч своих военных.