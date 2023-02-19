Оккупанты нарушают права мобилизованных в Крыму, а ВСУ сбивают "Калибры", - Генштаб

Российские оккупанты массово нарушают права мобилизованных в Крыму. В то же время ВСУ сбивают российские "Калибры" и поражают районы скопления врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток, 18 февраля, российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг в дальнейшем сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная - Луганская область; Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеские обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелку и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности это - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Громадное и Берегово Херсонской области.

На временно оккупированной территории Крыма родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих.

Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство обороны Российской Федерации на обращение граждан никак не реагирует.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Напомним, что российские оккупанты 17 февраля продолжали наступать на пяти направлениях. В то же время поразили 3 района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса C-300.

Российские военные продолжают нести значительные потери в Херсонской области, а ВСУ атаковали позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

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