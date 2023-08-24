Бойцы ГУР высадились в Крыму в рамках спецоперации, - Юсов

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки по взаимодействию с военно-морским флотом провели спецоперацию", - сказал Юсов.

При этом он отметил, что потерь среди личного состава нет, а операция продолжается.

"Все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - добавил Юсов.

СМИ ранее сообщили о бое с авиацией в Крыму

Отметим, что местные Телеграм-каналы в это утро писали, что с 5 утра

около населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

Фото: мыс Тарханкут в Крыму на карте (google maps)

Как сообщило издание "Крым Реалии", в этом районе произошел бой с участием плавсредств и авиации, но подробностей издание не приводило.

Следует отметить, что в н.п. Маяк находится в базе 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ. Также на тарханкутском полуострове - расположен радиолокационный узел - РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Добавим, что российские источники также сообщили об инциденте со взрывами в Крыму. Там нафантазировали, что "неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу с людьми". Российские пропагандисты обвинили в совершенном так называемую "украинскую ДРГ".

Пропагандисты говорят, что якобы были звуки стрельбы (похожие на стрельбу из РПГ), которые услышали около 3:50 в кемпинге "Оленевка Village" в селе Оленевка (недалеко от н. п. Маяк).

"Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки у берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа исчезла", - пишут россияне.

Впоследствии российский Телеграмм-канал Shot написал о якобы уничтожении так называемых "диверсантов" у мыса Тарханкут.

"Бавовна" на мысе Тарханкут в Крыму

Напомним, что речь идет о том же мысе, где вчера уничтожили С-400 оккупантов.

Как вчера рассказали в ГУР МО, вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

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