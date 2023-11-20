RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (видео)

Фото: бойцы ГУР поразили две дорогостоящие радиолокационные станции россиян (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики 18 ноября поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области была обнаружена радиотехническая позиция врага.

В результате боевой работы ГУР поражения потерпели две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Э".

Общие потери россиян уточняются.

 

Результаты боевой работы ГУР

Недавно украинские разведчики уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Бойцы применили беспилотник.

Разведчики отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы на войне имеют стратегически важное значение.

Также бойцы ГУР показали уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территории временно оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна России против Украины