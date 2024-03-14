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Бойцы ГУР показали, как уничтожили комплекс "Муром-М" и грузовики оккупантов (видео)

Фото: бойцы ГУР уничтожили комплекс "Муром-М" россиян (armyinform-com-ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М" и другую технику россиян в Запорожской области. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

На опубликованном видео - результаты одного дня работы спецподразделения "Кабул 9" в Запорожской области.

Разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков. Также воины уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

На кадрах, показанных Главным управлением разведки, заметно, что защитники отработали по вражеской технике дронами.

 

Потери армии РФ на войне против Украины

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 427 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 970 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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