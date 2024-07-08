Бойцы ГУР показали, как "режут" россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте (видео)
Украинские разведчики режут российским оккупантам линии снабжения боеприпасами на фронте. Уничтожение вражеской техники зафиксировали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Наша цель - отрезать россиянам поставки боеприпасов и лишить вариантов легкой эвакуации с поля боя", - отметили в ГУР.
Там добавили, что именно поэтому спецподразделение ГУР "Кабул 9" продолжает уничтожать технику захватчиков: курить их "уралы", "буханки", "шишиги" и другой транспорт.
"Сложность или отсутствие логистики обрекает российскую пехоту на неизбежную смерть - оккупанта не спасет никто и ничто", - подчеркнули в разведке.
Потери России в войне
По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери россиян составили 1200 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 552 190 солдат.
Также вчера ВСУ уничтожили один самолет, 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и другую технику врага.
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