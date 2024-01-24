Бойцы ГУР получили медицинский вертолет для эвакуации раненых от поляков

"В авиапарке Главного управления разведки Министерства обороны Украины появился еще один вертолет Ми-2 АМ-1", - говорится в сообщении.

Данный вертолет предназначен для медицинской эвакуации. Он был передан в рамках волонтерской инициативы Zbroimy Ukrainę – благотворительной кампании, организованной неравнодушными гражданами Польши после начала полномасштабного вторжения России.

Он оборудован современным медоборудованием, позволяющим оказывать помощь эвакуированным с прифронтовых территорий прямо в воздухе. Но может транспортировать трех легко- или одного тяжелораненого.

"Выражаем благодарность всем гражданам Польши, за чьи пожертвования был приобретен важный вертолет-медевак, а также организаторам благотворительной инициативы "Вооружим Украину" журналисту Божинару Пайонку, юристу Кристине Потапенко, руководительнице "Фонда массовых явлений" Надежды Мороз- проект", - написали в ГУР.

"Раммштайн-18"

Ранее сообщалось, что 23 января состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".

Министр обороны Украины Рустем Умеров на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва.

Начальник Управления печати и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк сообщил, что в рамках очередного заседания в формате "Рамштайн" обсуждались вопросы увеличения поставок Украине дальнобойного оружия.

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