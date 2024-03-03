Бойцы ДШВ в Новомихайловке показали, как останавливают российские штурмы (видео)

"Продолжаем срывать планы оккупантов и останавливать их штурмовые попытки в Новомихайловке", - говорится в публикации.

Таврические десантники отметили, что очередной вражеский штурм их позиций закончился для оккупантов потерями живой силы и бронетехники.

На обнародованном ролике было показано, как была уничтожена пехота и сожжена техника противника.

"И так будет с каждым оккупантом, который появится в поле зрения", - подчеркнули бойцы.

Также в бригаде отметили, что Новомихайловка остается "одним из самых горячих мест российско-украинского фронта", и войска противника прилагают "максимум усилий, чтобы выбить десантников 79 ОДШБр из этого населенного пункта".

Бои в районе Новомихайловки

Напомним, в январе российские оккупанты захватили полностью разрушенный город Марьинка под Донецком. После этого у интервентов появилась новая цель в этом направлении. Как заявлял ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, противник активно пытается зайти в Новомихайловку, чтобы ее полностью взять.

Недавно сервис DeepState писал, что Вооруженные силы Украины отвергли россиян у села Новомихайловка в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в конце февраля десантники 79 ОДШБр уничтожили колонну россиян возле Новомихайловки под Донецком, и было показано соответствующее видео.