Бойцы на Бахмутском направлении получили от "Стального фронта" антидроновые ружья

Военнослужащие, стоящие на защите Авдеевки и Бахмута, получили военное оборудование для обнаружения и уничтожения вражеских дронов. Стоимость двух антидроновых систем, переданных защитникам на Авдеевском направлении, составляет 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт " Метинвеста ".

Оборудование передала компания "Метинвест", в рамках миллиардной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Убийца дронов" - аппаратный комплекс блокировки каналов управления беспилотниками ANTIDRON G-6 с диапазоном обнаружения до 3000 м.

Это оборудование позволяет эффективно бороться с дронами путем подавления каналов управления дронами и навигации. В результате беспилотники теряют сигнал и вынуждены приземляться.

Модель антидроновой защиты была разработана в Украине для нужд украинской армии в 2015 году. Оборудование использует пограничная служба, а также правоохранительные органы для защиты стратегических объектов военно-промышленного комплекса и военных на передовой.

Также от "Стального фронта" защитники получили портативный 5-канальный джамер Piranha-Tech - рюкзак с установленной в нем радиоэлектроникой, предназначенный для глушения сигналов вражеских дронов в диапазоне от 428 МГц до 5800 МГц. Его преимущества – обнаружение дронов врага на расстоянии до 5000 м.

Три противодроновых пушки и входящий в комплект детектор создают линию контроля длиной 8000 м и глубиной 2 км.

Кроме того, военные получили два разведывательных дрона и пять мощных мультизарядных станций EcoFlow для обеспечения постоянного питания оборудования в полевых условиях.

Напомним, ранее бойцы получили от "Метинвеста" 10 дронов с дальностью полета 9 км, оборудованных тепловизорами, 10 полноприводных авто Volkswagen transporter и 20 автомобилей скорой помощи Fiat Ducato.

Также компания передала бойцам уже более 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.