Бойцы "Азова" показали видео отражения штурма россиян под Тернами

Отмечается, что в отражении этой вражеской атаки "азовцам" помогли бойцы 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Воины обнародовали кадры одного из штурмов противника в районе Тернов на Лиманском направлении.

В "Азове" уточнили, что российскую атаку удалось отбить с помощью ударных дронов и артиллерии еще до подступа оккупантов к позициям пехоты.

Также указывается, что массированные атаки врага на позиции сил обороны Украины под Тернами проводились ежедневно.

"Когда дневные штурмы проваливались, враг атаковал ночью: "Утром мы подсчитывали уничтоженные цели. Наши средства поражения выполняли "норму" на целый день вперед", - говорится в публикации.

Ситуация под Тернами и на фронте

Напомним, в конце июня стало известно, что украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отразили позиции вблизи села.

Силы обороны также закрепились на уволенных позициях Также ранее в "Азове" показали видео только что отбитых позиций вблизи Тернов.

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в ночной сводке сообщили, что в течение 4 июня на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Лиманском направлении российские захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Воины ВСУ отразили 13 атак врага, еще один бой продолжался вблизи Невского на момент публикации отчета.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали видео, как десантники продолжают уничтожать российские войска по всей линии фронта, в том числе на Боровском направлении.