RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бойцы "Азова" показали видео отражения штурма россиян под Тернами

Фото: в НГУ "Азов" показали кадры отражения шурмы врага вблизи села Терны (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" вместе с другим подразделением Сил обороны отразили штурм российских оккупантов под Тернами Донецкой области с помощью ударных беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Азова".

Отмечается, что в отражении этой вражеской атаки "азовцам" помогли бойцы 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр).

Воины обнародовали кадры одного из штурмов противника в районе Тернов на Лиманском направлении.

В "Азове" уточнили, что российскую атаку удалось отбить с помощью ударных дронов и артиллерии еще до подступа оккупантов к позициям пехоты.

Также указывается, что массированные атаки врага на позиции сил обороны Украины под Тернами проводились ежедневно.

"Когда дневные штурмы проваливались, враг атаковал ночью: "Утром мы подсчитывали уничтоженные цели. Наши средства поражения выполняли "норму" на целый день вперед", - говорится в публикации.

Ситуация под Тернами и на фронте

Напомним, в конце июня стало известно, что украинским военным удалось отбросить оккупантов от Тернов и Ямполевки Донецкой области. В частности, ВСУ отразили позиции вблизи села.

Силы обороны также закрепились на уволенных позициях Также ранее в "Азове" показали видео только что отбитых позиций вблизи Тернов.

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ в ночной сводке сообщили, что в течение 4 июня на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Лиманском направлении российские захватчики 14 раз пытались продвинуться вблизи Грековки, Макеевки и Тернов. Воины ВСУ отразили 13 атак врага, еще один бой продолжался вблизи Невского на момент публикации отчета.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали видео, как десантники продолжают уничтожать российские войска по всей линии фронта, в том числе на Боровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовціВойна в Украине