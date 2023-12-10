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Бойцы 47 бригады сбили российский беспилотник "ZALA" под Авдеевкой (видео)

Фото: ВСУ сбили российский беспилотник "ZALA" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47 отдельной механизированной бригады сбили российский беспилотник "ZALA".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 47-й отдельной механизированной бригады.

Военные сообщили, что сбили российский беспилотник под Авдеевкой.

"Несмотря на то, что БпЛА по габаритам мал - ребята отработали четко: один пуск - цель уничтожена", - сообщили в бригаде.

Кроме того, военные группы "КОБРА" смогли ликвидировать российский штурмовик Су-25 и три вертолета Ка-52.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский отмечал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

По всей линии фронта в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои, однако особое внимание российские кафиры уделяют Степовому, что к северо-западу от города. Захватчики хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ.

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