ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы 105-й бригады ТрО собирают деньги на ремонт пикапа: как помочь

Вторник 15 октября 2024 12:50
UA EN RU
Бойцы 105-й бригады ТрО собирают деньги на ремонт пикапа: как помочь Иллюстративное фото: объявлен сбор ремонт пикапа для бойцов из 105-й бригады ТрО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Открыт сбор для бойцов 72-го батальона 105-й бригады территориальной обороны. Военным необходимы деньги на ремонт пикапа, который получил критические повреждения в результате вражеской атаки.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Во время выполнения боевой задачи, спасая своих побратимов под плотным огнем, пикап бойцов был критически поврежден. Это машина, которая являлась их основным средством передвижения и спасения, теперь вышла из строя.

Впрочем, в таких условиях, где каждая минута и каждый километр на счету, пикап - это не просто транспорт, а вопрос жизни. Поэтому призываем всех неравнодушных присоединиться к сбору средств на ремонт автомобиля.

"Без пикапа мы не можем выполнять боевые задачи. Поэтому мы просим всех неравнодушных присоединится к сбору средств на ремонт нашего пикапа", - обратились военные.

Цель - собрать 125 000 гривен, донатить можно по ссылке на "банку" или по номеру карты банка:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сбор на ВСУ Помощь армии Донаты Авто для ВСУ
NEWS
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
Сильные пожары и уничтоженные дома: появились кадры последствий удара по Николаеву
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам