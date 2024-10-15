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Бійці 105-ї бригади ТрО збирають кошти на ремонт пікапа: як допомогти

Вівторок 15 жовтня 2024 12:50
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Бійці 105-ї бригади ТрО збирають кошти на ремонт пікапа: як допомогти Ілюстративне фото: оголошено збір ремонт пікапу для бійців зі 105-ї бригади ТрО (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Відкрито збір для бійців 72 батальйону 105-ї бригади територіальної оборони. Військовим необхідні кошти на ремонт пікапа, який отримав критичні пошкодження внаслідок ворожої атаки.

Детальніше про збір - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Під час виконання бойового завдання, рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем, пікап бійців було критично пошкоджено. Це машина, яка була їхнім основним засобом пересування та порятунку, тепер вийшла з ладу.

Втім, у таких умовах, де кожна хвилина і кожен кілометр на рахунку, пікап - це не просто транспорт, а питання життя. Тому закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт автівки.

"Без пікапа ми не можемо виконувати бойових завдань. Тому ми просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа", - звернулися військові.

Мета - зібрати 125 000 гривень, донатити можна за посиланням на "банку" або номером картки банку:

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