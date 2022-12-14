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Бойтесь собственных желаний. Данилов пригрозил России, что Украина получит дальнобойные ракеты

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил России, что Украина получит дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Данилова.

"Бойтесь собственных желаний - они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому хлопу Олегу ему не понравится", - написал Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины - передача Вооруженным силам ракет дальностью 800 километров.

Также ранее мы писали, что в Латвии выступили за передачу Украине всего необходимого оружия от стран-союзников без ограничений ее использования.

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