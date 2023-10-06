RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор открыл уголовные дела

Фото: нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они устроили драку в Киеве.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - отметили в ОГП. 

Там уточнили, что Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных  телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве. 

В ведомстве рассказали, что уголовные производства объединили. Досудебное расследование поручили проводить Главному следственному управлению Государственного бюро расследований. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 5 октября, в сети появилось видео на котором нардепы Куницкий и Дмитрук избивают человека в центре Киева. 

Также позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они  якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.

При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший парень - это якобы подставное лицо.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация является неприемлемой. 

Более детально о драке можете узнать в материале проекта Styler РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАлександр КуницкийдепутатиВерховная радаСлуга народаОфис Генпрокурора