Драка в ресторане Полтавы: ГБР задержало полицейского и двух "авторитетов"
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали в Полтаве правоохранителя и двух "авторитетов". Они в одном из ресторанов города пристали к девушке и избили ее парня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Работники ГБР задержали трех фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы", - говорится в сообщении.
Уголовное производство было открыто Национальной полицией и передано ГБР. Бюро сразу включилось в работу и через несколько часов все действующие лица инцидента были задержаны.
Фото: в Полтаве задержали полицейского и двух "авторитетов", которые избили парня в ресторане (dbr.gov.ua)
Отмечается, что 2 ноября полиция прибыла по вызову в развлекательное заведение, где неизвестные избили молодого человека. По словам его девушки, парень защищал ее от ухаживаний мужчин за соседним столиком. Парень был доставлен в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими повреждениями.
Следствием установлено, что среди нападавших был местный страж порядка и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник.
Решается вопрос об извещении им о подозрениях в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.
Детали драки в ресторане Полтавы
В Полтаве в местном ресторане Shade произошла драка между мужчинами, один из которых пытался защитить свою девушку. По словам свидетелей, среди участников конфликта находился сотрудник полиции и бизнесмен.
По словам девушки Елены, она вместе со своим парнем находилась в ресторане, когда к ней подошел один из мужчин из соседнего столика и предложил поехать с ними. После отказа, объяснив, что она с парнем, мужчину это не остановило, и он продолжил настаивать. Ситуация накалилась, когда парень попытался ее защитить. Затем мужчины напали на него и избили прямо в ресторане.
Пострадавшего парня забрали в больницу с многочисленными травмами: у него диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и кровь в почках.
Елена утверждает, что среди мужчин, нанесших побоев ее парню, был владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко, а также заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели, который, по ее словам, и начал приставать к ней.
По словам девушки, персонал ресторана якобы не торопился вызвать полицию и медиков. Владелица ресторана и депутат Полтавского горсовета Марианна Солиман отказывалась предоставлять полиции записи с камер видеонаблюдения, но позже заявила, что ей угрожали.
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