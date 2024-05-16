Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию

В ходе подготовки материала использовалась информация из открытых источников, а также эксклюзивные комментарии российского экономиста Ивана Преображенского и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся.

Содержание:

Россия более двух лет ведет полномасштабную войну в Украине, стремясь оккупировать больше территорий. За это время от планов маленькой победной войны Кремль был вынужден отказаться – сопротивление украинских войск и активная поддержка Запада сыграли свою роль. Но цель Владимира Путина, судя по всему, была – захватить Украину настолько, насколько это возможно.

Из-за многочисленных санкций, непонимания того, как построено украинское общество и собственная недальновидность в Москве были вынуждены на ходу менять тактику. Российская экономика милитаризируется, репрессии становятся все более масштабными, а в Кремле начались процессы по развитию правительства. Очевидно, Россия готовится к затяжной войне, в которой возможны как безжизненные боевые действия на фронте, так и попытка полностью заморозить конфликт.

Перестановки в русском правительстве

Владимир Путин в очередной раз одержал победу в так называемых выборах и 7 мая вступил на свой пятый срок. На этот счет в Кремле прошла инаугурация, где впервые присутствовало критически малое количество иностранных гостей. Свою новую "шестерку" Путин начал с перестановок в российском правительстве и первым, кого это коснулось, стал министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу так или иначе находился в правительстве задолго до того, как Путин в первый раз стал президентом России. Он, по мнению аналитиков, принадлежит к одному из самых влиятельных кланов РФ – клану Юрию Ковальчуку, которого называют "кошельком" Путина. Об отставке Шойгу ходили слухи задолго до мая. Здесь сказывались как и различные коррупционные скандалы, так и провал в войне, которая должна была быть короткой и победоносной, а превратилась в тяжелое противостояние с печальными для Москвы последствиями.

Вместо Шойгу Путин назначил в минобороны Андрея Белоусова – фигуру, которую меньше всего видели в военном командовании, поскольку Билоусов – экономист. Или, как его называют политических элитах Кремля, "счетчик". До своего назначения Белоусов занимал разные должности в российских властях - он был и первым заместителем главы правительства РФ, и помощником Путина по экономике, и министром экономического развития.

Самого же Шойгу не просто увольняли, такая практика, как утверждают эксперты, в РФ не принята, если речь идет о близком окружении президента. В то же время экс-министра поставили руководить Советом безопасности, а Николая Патрушева – одного из идеологов войны и теневого руководителя Кремля, назначили помощником Путина. Он, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, будет заниматься сферой кораблестроения. Еще одним помощником российский диктатор взял себе губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Если для Патрушева такой шаг может означать уход на пенсию с сохранением "доступа к телу", то назначение Дюмина эксперты называют промежуточным этапом в его карьере.

Путин и Белоусов (фото: Getty Images)

В российских политических кругах говорят разное по поводу этих перестановок на шахматной доске. Одни называют назначение Шойгу его повышением, другие утверждают, что новую должность можно сравнить по существу с отставкой. Источники Bloomberg, например, отмечают, что Путин "окончательно потерял терпение" из-за коррупции у Минобороны, поэтому, несмотря на хорошие отношения с Шойгу, перевел его в Совбез. Также на его освобождение мог повлиять мятеж ППК "Вагнер", глава которой – Евгений Пригожин, ныне погибший, неоднократно обвинял именно Шойгу в неудачах на поле боя. В последнее время Путин натравливал на Шойгу разных людей, отмечает экономический аналитик Иван Преображенский.

"Шойгу - человек, пришедший в российскую политику за много лет до того, как Путин украл первый миллион. Он явно считал себя достаточно свободным в своих действиях. Теперь получается, что министра обороны по сути нет. И Путин сам по себе министр обороны, непосредственно взаимодействующий с Генштабом", – отметил Преображенский в комментарии РБК-Украина.

Подготовка к войне на истощение

Нового министра обороны РФ Андрея Белоусова называют не только "счетчиком". Он, прежде всего, представитель "военного кейнсианства" – идеи регулирования экономики государством, а в случае с РФ, регулирование для нужд, прежде всего, армии. И Белоусов, и его отец – доктор экономических наук, специализировались в мобилизационной экономике.

Именно Белоусова считают одним из создателей нынешней модели экономики в РФ, активно приспосабливающейся к санкциям и выстраивающей все свои процессы вокруг военно-промышленного комплекса.

"Из того набора людей, которые сегодня при Путине, это, наверное, самый эффективный человек. Это такой почти Сергей Глазьев (бывший министр экономики РФ – ред.) с точки зрения его представления о том, как нужно регулировать экономику, но при этом, в отличие от Сергея Глазьева, хорошо образованный экономист", – отметил Преображенский.

Аналитики сходятся в том, что Белоусова назначили в министерство обороны для того, чтобы эффективно тратить и считать деньги. Но в том, как будут развиваться события дальше, эксперты расходятся. По мнению директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, Белоусов может попытаться бороться с коррупцией в минобороны и станет "вторым Сердюковым" (бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков – ред.), против которого по итогам его реформ вооружилось все военно-политическое крыло Кремля.

"Здесь у меня просто возникает вопрос, будет ли Белоусов развивать коррупционные схемы, черные схемы, или он с ними будет бороться. Здесь интересно. Если он будет развивать, то ничего не изменится. Он некоторое время просуществует, а потом его тоже съедят, поэтому что подставят и так далее. Я думаю, что это превратится в очередной период "сердюковщины", - отметил Самусь в комментарии РБК-Украина

Преображения придерживаются другого мнения – по его словам, Белоусов станет "главным по тылу" и не будет ломать устойчивую коррупционную конструкцию российской "оборонки", которая, несмотря на всю очевидную незаконность, держится и приносит свои результаты.

"Он отнюдь не некоррумпированный управленец, как все сейчас говорят. Соответственно, воровать будут и при нем. Но на своих предыдущих постах он не был очень эффективным. Можно сказать о том, что это, возможно, лучший из худшего выбор Путина, и даже после перенастройки совсем не факт, что российское правительство построит идеальную милитаризованную экономику", – отметил Преображенский.

Андрей Билоусов (фото: Getty Images)

Тем не менее тот факт, что у руля министерства обороны поставили экономиста, явно указывает на то, что Путин учел ошибки прошлого и не намерен больше "брать Киев за три дня". Москва активно перестраивает свою экономическую политику, на что достаточно прозрачно намекнул тот же песков, заявив, что "очень важно интегрировать экономику сектора безопасности в экономику всей страны, чтобы это соответствовало динамике текущего времени". Белоусова не будут спрашивать, с какой стороны обходить Харьков или на каком направлении начать наступление. С него потребуют деньги.

"Он будет отвечать за то, чтобы вся российская экономика двигалась по военным рельсам, чтобы военная экономика при этом стала драйвером экономики в целом, и гражданская экономика активнее не проседала, а наоборот росла за счет военной экономики. И чтобы эффективно выдоить из российского бизнеса все эти деньги , которые он вынужден и через санкции перевел обратно в Россию с Запада", – добавил Преображенский.

Бесконечная война

Из всего происходящего сегодня в российском правительстве очевидно, что Кремль готовится к войне на истощение. Идет борьба за ресурсы и у кого их больше – тот может диктовать условия.

Пока Украина ищет ресурсы у союзников, пытаясь налаживать собственное военно-промышленное производство, Россия пользуется лазейками в санкциях, культивирует контрабанду и налаживает ситуативные контакты со странами-изгоями типа КНДР или Ирана. Тот факт, что Путин решил наконец "считать деньги", говорит о том, что он планирует воевать, пока это возможно.

Российскому диктатору прежде всего выгодно, чтобы война длилась как можно дольше, потому что она – решение всех его проблем. Пока Россия воюет, можно не отвечать на вопросы, не проводить реформы и усиливать тоталитарные механизмы, давя общество. С другой стороны, Кремль не отказывается от идеи захвата Украины. В этом ключе политику России можно по-прежнему называть оппортунистической – идти к цели, используя все возможности, которые могут возникнуть.

"Понятно, что его идея - это уничтожение Украины как независимого государства. И с этой точки зрения действительно речь идет о том, чтобы продолжать войну до так называемого выполнения целей "специальной военной операции", которых никто не знает, но все прекрасно понимают, что речь идет о демонтаж Украины и геноцид украинского народа с точки зрения его самоидентификации как украинцев", – отмечает Преображенский.

Но оккупация Украины – это, возможно, только промежуточный этап. Москва не зря постоянно повторяет нарративы о "коллективном зле", ось которого все время перемещается - от Берлина до Вашингтона. Для того чтобы истощить как украинское общество, так и западные ресурсы, Путин, очевидно, поставил задачу построить российскую экономику таким образом, чтобы война могла длиться не год и не два. Но воплотить свои масштабные планы жизни ему вряд ли удастся.

Путин, Шойгу и Герасимов (фото: Getty Images)

"Пока США не оказывали нам помощи, россияне имели "окно возможностей". Сейчас у них фактически это окно закрывается. Оно закроется полностью где-то в июне, когда у украинской армии будет достаточно боеприпасов ракет, бомб. А еще и F-16, возможно, наконец-то придут и вторая половина года не будет так развиваться, как себе планировали россияне", – отметил Самусь.

Можно поставить экономику на военные рельсы, можно завозить контрабандой относительно небольшое количество импортных микроэлементов, можно продавать нефть, используя теневой танкерный флот. Но все это трудно противопоставить большому количеству современного оружия и санкциям, которые, как бы то ни было, имеют свой эффект.

Война, безусловно, уже сегодня находится на стадии истощения и, судя по перестановкам в Кремле, будет такой и дальше. И Россия все больше показывает миру, что выбирает политику изоляционизма и милитаризма. Для Украины это однозначно один из многочисленных серьезных сигналов. Но также это сигнал для Запада, периодически поднимающий тему переговоров. Становится все более очевидным – с Москвой в ее современном виде вести какую-то дипломатию просто нет смысла, о чем написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Россия окончательно самоизолируется и будет пытаться масштабировать войну, расширить ее форматы, параллельно перенастраивая экономику на функционирование в остро/дефицитных форматах, так или иначе способных обеспечивать резкое наращивание милитарной составляющей. В любом случае, нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию. в глобальных процессах, и потому любые переговорные форматы невозможны", – написал Подоляк из соцсетей.

В такой ситуации просматривается перспектива того, что в какой-то момент западные союзники Украины поймут – или сегодня украинские военные получают все, что необходимо и разбивают русскую армию, или рано или поздно русская армия зайдет на их территорию. И, судя по активизации Штатов и Европы по вопросам получения оружия, основные игроки на международном поле начинают это понимать.